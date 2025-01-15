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Парсонс: не вижу Брайанта в топ-3 величайших игроков НБА. Я бы поставил Дюранта выше Коби

Парсонс: не вижу Брайанта в топ-3 величайших игроков НБА. Я бы поставил Дюранта выше Коби
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт Чендлер Парсонс не считает, что легендарный Коби Брайант должен входить в тройку величайших игроков в истории лиги.

«Я люблю Коби, да упокоит Господь его душу, но он не входит в топ-3 лучших баскетболистов в глазах большинства людей. Думаю, Шакил должен замыкать тройку. Я бы поставил Кевина Дюранта выше Коби в топе величайших», — приводит слова Парсонса портал Basket News.

Напомним, Брайант является пятикратным чемпионом НБА в составе калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс», а также двукратным олимпийском чемпионом.

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