Еврокубок: расписание матчей 15 января

Сегодня, 15 января, состоится очередной игровой день баскетбольного Еврокубка. В общей сложности запланировано шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч.
Расписание Еврокубка на 15 января:
19:30 мск — «Тюрк Телеком» — «Гамбург Тауэрс»;
21:00 мск — «Арис» — «Бурк»;
21:00 мск — «Трефл Сопот» — «Бахчешехир Колежи»;
21:00 мск — «Будучность» — «Хапоэль» Тель-Авив;
22:00 мск — «Умана Рейер» — У-БТ;
23:00 мск — «Гран Канария» — «Ховентуд».
Групповая стадия Еврокубка стартовала 24 сентября 2024 года. Она будет продолжаться до 5 февраля 2025-го. В каждой из двух групп клубы встретятся друг с другом на домашней арене и в гостях.
В раунд плей-офф выйдут шесть коллективов из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат путёвку сразу в четвертьфинал.
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