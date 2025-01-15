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Еврокубок: расписание матчей 15 января

Еврокубок: расписание матчей 15 января
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Сегодня, 15 января, состоится очередной игровой день баскетбольного Еврокубка. В общей сложности запланировано шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч.

Расписание Еврокубка на 15 января:

19:30 мск — «Тюрк Телеком» — «Гамбург Тауэрс»;
21:00 мск — «Арис» — «Бурк»;
21:00 мск — «Трефл Сопот» — «Бахчешехир Колежи»;
21:00 мск — «Будучность» — «Хапоэль» Тель-Авив;
22:00 мск — «Умана Рейер» — У-БТ;
23:00 мск — «Гран Канария» — «Ховентуд».

Еврокубок . Группа B. 15-й тур
15 января 2025, среда. 19:30 МСК
Тюрк Телеком
Анкара, Турция
Не начался
Гамбург Тауэрс
Гамбург, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа B. 15-й тур
15 января 2025, среда. 21:00 МСК
Арис
Салоники, Греция
Не начался
Бурк
Бурк-ан-Брес, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа A. 15-й тур
15 января 2025, среда. 21:00 МСК
Трефл Сопот
Сопот, Польша
Не начался
Бахчешехир Колежи
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа A. 15-й тур
15 января 2025, среда. 21:00 МСК
Будучность
Подгорица, Черногория
Не начался
Хапоэль Т-А
Тель-Авив, Израиль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа B. 15-й тур
15 января 2025, среда. 22:00 МСК
Умана Рейер
Венеция, Италия
Не начался
У-БТ
Клуж-Напока, Румыния
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа A. 15-й тур
15 января 2025, среда. 23:00 МСК
Гран Канария
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания
Не начался
Ховентуд
Бадалона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Групповая стадия Еврокубка стартовала 24 сентября 2024 года. Она будет продолжаться до 5 февраля 2025-го. В каждой из двух групп клубы встретятся друг с другом на домашней арене и в гостях.

В раунд плей-офф выйдут шесть коллективов из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат путёвку сразу в четвертьфинал.

Календарь. Еврокубок
Турнирная таблица. Еврокубок
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Новости. Баскетбол
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