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Никола Йокич стал вторым после Абдул-Джаббара центровым по количеству передач в НБА

Никола Йокич стал вторым после Абдул-Джаббара центровым по количеству передач в НБА
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Денвер Наггетс», выступающий на позиции центрового, серб Никола Йокич стал вторым после члена Зала славы баскетбола Карима Абдул-Джаббара центровым по количеству отданных передач.

В матче с «Даллас Маверикс» сербский игрок отдал 10 передач. Таким образом, он достиг отметки в 5002 передачи. У Абдул-Джаббара, в свою очередь, 5660 передач.

Кроме того, Никола стал самым быстрым игроком в истории НБА, которому удалось набрать 15 тыс. очков, сделать 7,5 тыс. подборов и отдать 5 тыс. передач. Для этого Йокич принял участие в 709 играх. Ранее этот рекорд принадлежал Ларри Бёрду, которому удалось сделать это за 799 матчей.

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