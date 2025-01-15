Яннис Адетокунбо стал 12-м игроком в истории НБА, который сделал 50 трипл-даблов

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Милуоки Бакс», выступающий на позиции тяжёлого форварда, грек Яннис Адетокунбо стал 12-м игроком в истории лиги, которому удалось сделать 50 трипл-даблов.
Лидеры по количеству трипл-даблов в истории НБА:
1. Расселл Уэстбрук («Денвер Наггетс») — 202.
2. Оскар Робертсон («Милуоки Бакс») — 181.
3. Никола Йокич («Денвер Наггтес») — 147.
4. Мэджик Джонсон («Лос-Анджелес Лейкерс») — 138.
5. Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс») — 120.
6. Джейсон Кидд («Нью-Йорк Никс») — 107.
7. Лука Дончич («Даллас Маверикс») — 80.
8. Уилт Чемберлен («Лос-Анджелес Лейкерс») и Джеймс Харден («Лос-Анджелес Клипперс») — по 78.
10. Домантас Сабонис («Сакраменто Кингз») — 63.
11. Ларри Бёрд («Бостон Селтикс») — 59.
12. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс») — 50.