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Яннис Адетокунбо стал 12-м игроком в истории НБА, который сделал 50 трипл-даблов

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Милуоки Бакс», выступающий на позиции тяжёлого форварда, грек Яннис Адетокунбо стал 12-м игроком в истории лиги, которому удалось сделать 50 трипл-даблов.

Лидеры по количеству трипл-даблов в истории НБА:

1. Расселл Уэстбрук («Денвер Наггетс») — 202.

2. Оскар Робертсон («Милуоки Бакс») — 181.

3. Никола Йокич («Денвер Наггтес») — 147.

4. Мэджик Джонсон («Лос-Анджелес Лейкерс») — 138.

5. Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс») — 120.

6. Джейсон Кидд («Нью-Йорк Никс») — 107.

7. Лука Дончич («Даллас Маверикс») — 80.

8. Уилт Чемберлен («Лос-Анджелес Лейкерс») и Джеймс Харден («Лос-Анджелес Клипперс») — по 78.

10. Домантас Сабонис («Сакраменто Кингз») — 63.

11. Ларри Бёрд («Бостон Селтикс») — 59.

12. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс») — 50.