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«Произойдёт наверняка». Шакил О'Нил назвал команды, которые выйдут в финал НБА

«Произойдёт наверняка». Шакил О'Нил назвал команды, которые выйдут в финал НБА
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Член Зала славы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), четырёхкратный чемпион лиги, а ныне эксперт Шакил О'Нил назвал команды, которые будут бороться за чемпионство в финальной серии.

«Кто выйдет в финал? «Оклахома-Сити Тандер» и «Кливленд Кавальерс». Это произойдёт наверняка», — приводит слова О'Нила портал The Sports Rush.

Напомним, на данный момент «Тандер» занимают первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Кавальерс» также располагаются на первой позиции, но в турнирной таблице Восточной конференции.

В текущем сезоне НБА коллектив из Оклахомы одержал 33 победы и потерпел шесть поражений. «Кавс» же выиграли в 34 встречах и уступили в пяти.

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