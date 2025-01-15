«Произойдёт наверняка». Шакил О'Нил назвал команды, которые выйдут в финал НБА

Член Зала славы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), четырёхкратный чемпион лиги, а ныне эксперт Шакил О'Нил назвал команды, которые будут бороться за чемпионство в финальной серии.

«Кто выйдет в финал? «Оклахома-Сити Тандер» и «Кливленд Кавальерс». Это произойдёт наверняка», — приводит слова О'Нила портал The Sports Rush.

Напомним, на данный момент «Тандер» занимают первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Кавальерс» также располагаются на первой позиции, но в турнирной таблице Восточной конференции.

В текущем сезоне НБА коллектив из Оклахомы одержал 33 победы и потерпел шесть поражений. «Кавс» же выиграли в 34 встречах и уступили в пяти.