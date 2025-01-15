«Казалось, он будет в порядке». Тренер «Маверикс» Кидд — о возвращении Кайри Ирвинга

Главный тренер «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд поделился мнением о выступлении атакующего защитника Кайри Ирвинга в матче с «Денвер Наггетс» после пяти пропущенных матчей из-за травмы спины.

«Казалось, Кайри будет в порядке. Он отлично выглядит. Некоторые из тех [вещей], что Кайри обычно делает, ему не удалось сделать сегодня. Он выбыл на пять игр… Здорово, что Ирвинг вернулся», — приводит слова Кидда портал Basket News.

Напомним, Ирвингу 32 года. В текущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кайри принял участие в 31 игре. В среднем за матч он набирает 23,9 очка, делает 4,5 подбора, отдаёт 4,8 передачи, а также совершает 1,3 перехвата.