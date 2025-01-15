Инсайдер сообщил, готов ли Джимми Батлер вновь выступать за «Хит» после дисквалификации

Лёгкий форвард флоридского клуба «Майами Хит» Джимми Батлер готов вернуться к выступлению за команду после истечения срока дисквалификации. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Крис Хейнс.

«Мои источники сообщили, что Джимми Батлер полностью готов вернуться и играть за «Майами», если его не обменяют к моменту снятия дисквалификации», — сказал Хейнс в интервью на YouTube-канале LeBatardShow.

Напомним, лидер «Хит» был отстранён руководством клуба на семь матчей за «поведение, вредное для коллектива». Предполагается, что Джимми вернётся на площадку в матче с «Денвер Наггетс», который состоится 18 января и начнётся в 4:00 мск.