Чемпион НБА прокомментировал ограбление звезды НХЛ Евгения Малкина

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Кливленд Кавальерс» россиянин Тимофей Мозгов прокомментировал ограбление дома нападающего «Питтсбург Пингвинз» соотечественника Евгения Малкина.

«Доводилось ли сталкиваться с ограблениями в США? Да, мы тоже сталкивались, но после первых неприятных опытов сделали работу над ошибками, и второй раз всё обошлось. Но вообще это всё очень печально. У Малкина украли чемпионские перстни, и это ни за какие деньги не купишь. Да, понятно, что из души их не заберёшь: это достижение, которое навсегда останется с Евгением. Но, конечно, это напоминание в виде перстня много значит. Я своё кольцо (перстень чемпиона НБА. — Прим. «Чемпионата») храню в сейфе в банке», — приводит слова Мозгова портал «Матч ТВ».

Напомним, по данным источника, в результате происшествия пропали три чемпионских перстня 38-летнего хоккеиста.

Российский форвард Евгений Малкин всю свою карьеру в НХЛ провёл в составе «Питтсбург Пингвинз» и трижды становился с этим клубом обладателем Кубка Стэнли — в сезонах-2008/2009, 2015/2016 и 2016/2017.