Стало известно, когда Лука Дончич может вернуться на площадку

Руководство клуба «Даллас Маверикс» уверено, что популярный разыгрывающий защитник словенец Лука Дончич вновь начнёт выступать до перерыва Матча звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщил корреспондент телеканала TNT Джаред Гринберг со ссылкой на свои источники в команде.

Напомним, Дончич получил растяжение левой икроножной мышцы во время проигранной «Даллас Маверикс» встречи с «Миннесотой Тимбервулвз», которая состоялась 25 декабря и завершилась победой последних.

В текущем сезоне североамериканской лиги словенский игрок принял участие в 22 матчах. В среднем за встречу Дончич набирает 28,1 очка, делает 8,3 подбора, отдаёт 7,8 результативной передачи, а также совершает 2,0 перехвата и 0,4 блок-шота.