Судебно-медицинская экспертиза в Латвии нашла нестыковки в смерти Тиммы — друг Яниса

Судебно-медицинская экспертиза в Латвии нашла нестыковки в смерти баскетболиста Яниса Тиммы. Об этом во время беседы с правозащитницей Екатериной Гордон рассказал друг спортсмена Марк Пугачёв.

«Есть нестыковка с тем, что сделала Москва. Вообще две разные [версии] абсолютно. Это ещё не финал, но скоро будет заключение. Дело возбуждено. Мы ждём финала», — сказал Пугачёв.

Напомним, Тиммы не стало в ночь на 17 декабря мск. Баскетболисту было 32 года. Тело игрока обнаружили в хостеле в Москве. Рядом лежал телефон, на заставке которого был номер бывшей жены Анны Седоковой и просьба ей позвонить.

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