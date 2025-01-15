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Зайон Уильямсон перечислил любимые арены в НБА на фоне слухов об обмене

Зайон Уильямсон перечислил любимые арены в НБА на фоне слухов об обмене
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Тяжёлый форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон ответил на вопрос по поводу любимых арен в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Нью-Йорк», «Бруклин», ещё «Бостон», «Чикаго». Мне нравится «Атланта». На каждой их них есть что-то особенное. Но «Нью-Орлеан», безусловно, моя любимая арена», — сказал Уильямсон на пресс-конференции.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Зайон к настоящему моменту принял участие в девяти матчах, в которых в среднем набирал 21,7 очка, совершал 7,6 подбора и отдавал 5,3 передачи. Ранее сообщалось, что «Пеликанс» якобы готовы выслушать предложения по тяжёлому форварду.

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