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«Парма» вырвала победу в матче Единой лиги с «Енисеем»

«Парма» вырвала победу в матче Единой лиги с «Енисеем»
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В Перми завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого «Парма» принимала красноярский «Енисей». Встреча проходила в упорной борьбе и закончилась в итоге победой хозяев площадки. Счёт матча — 77:74 (28:24, 14:25, 19:8, 16:17).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 января 2025, среда. 17:30 МСК
Парма
Пермь
Окончен
77 : 74
Енисей
Красноярск
Парма: Хэмм - 30, Нэвелс - 15, Ильницкий - 11, Руженцев - 9, Хэмилтон - 5, Чебуркин - 4, Захаров - 3, Свинин, Тучков, Якушин, Фирсов, Егоров
Енисей: Перевалов - 17, Герасимов - 16, Степанович - 14, Одиноков - 12, Сандерс - 7, Балашов - 4, Близнюк - 4, Ведищев, Сонько, Шлегель, Долинин, Загретдинов

Самым результативным игроком в составе победителей был американский центровой Ройс Хэмм. На его счету 30 очков, 15 подборов и четыре передачи. У гостей чаще всего кольцо соперников поражал защитник Владислав Перевалов. В его активе 17 очков.

В следующем туре «Парма» на выезде сыграет с МБА-МАИ. Встреча состоится 18 января и начнётся в 14:00 по московскому времени. «Енисей» в следующем туре отправится на выезд в Казахстан, где сыграет с «Астаной». Матч пройдёт 21 января. Начало — в 18:00 мск.

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