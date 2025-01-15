«Парма» вырвала победу в матче Единой лиги с «Енисеем»

В Перми завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого «Парма» принимала красноярский «Енисей». Встреча проходила в упорной борьбе и закончилась в итоге победой хозяев площадки. Счёт матча — 77:74 (28:24, 14:25, 19:8, 16:17).

Самым результативным игроком в составе победителей был американский центровой Ройс Хэмм. На его счету 30 очков, 15 подборов и четыре передачи. У гостей чаще всего кольцо соперников поражал защитник Владислав Перевалов. В его активе 17 очков.

В следующем туре «Парма» на выезде сыграет с МБА-МАИ. Встреча состоится 18 января и начнётся в 14:00 по московскому времени. «Енисей» в следующем туре отправится на выезд в Казахстан, где сыграет с «Астаной». Матч пройдёт 21 января. Начало — в 18:00 мск.

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