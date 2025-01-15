«Уралмаш» на выезде победил «Автодор» в Единой лиге

В Саратове завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в рамках которого встречались «Автодор» и «Уралмаш». Игра закончилась победой гостей со счётом 76:67 (23:16, 19:17, 17:20, 17:14).

Самым результативным в составе «Автодора» был турецкий центровой Керем Кантер. На его счету 14 очков, два подбора и одна передача. В составе «Уралмаша» чаще всего кольцо соперников поражал американский разыгрывающий Джеремайя Мартин. В его активе 31 очко, пять подборов и четыре передачи.

В следующем туре «Автодор» примет «Зенит». Игра пройдёт 19 января и начнётся в 16:00 мск. «Уралмаш» в следующем туре на выезде встретится с «Пари Нижний Новгород». Матч состоится 18 января. Начало — в 16:00 мск.

Достижения сборных России по баскетболу: