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«Уралмаш» на выезде победил «Автодор» в Единой лиге

«Уралмаш» на выезде победил «Автодор» в Единой лиге
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В Саратове завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в рамках которого встречались «Автодор» и «Уралмаш». Игра закончилась победой гостей со счётом 76:67 (23:16, 19:17, 17:20, 17:14).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 января 2025, среда. 18:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
67 : 76
Уралмаш
Екатеринбург
Автодор: Кантер - 14, Джонс - 9, Беслач - 7, Агада - 7, Клименко - 7, Сычков - 7, Пранаускис - 6, Петенев - 4, Мэннинг - 4, Кроуфорд - 2, Наумов, Халдеев
Уралмаш: Мартин - 31, Уиттакер - 11, Даглас - 10, Зайцев - 9, Далтон - 7, Ивлев - 6, Нэльсон - 2, Глазунов, Акрамов, Писклов, Новиков, Балашов

Самым результативным в составе «Автодора» был турецкий центровой Керем Кантер. На его счету 14 очков, два подбора и одна передача. В составе «Уралмаша» чаще всего кольцо соперников поражал американский разыгрывающий Джеремайя Мартин. В его активе 31 очко, пять подборов и четыре передачи.

В следующем туре «Автодор» примет «Зенит». Игра пройдёт 19 января и начнётся в 16:00 мск. «Уралмаш» в следующем туре на выезде встретится с «Пари Нижний Новгород». Матч состоится 18 января. Начало — в 16:00 мск.

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