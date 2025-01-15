Экс-баскетболист ЦСКА Алексей Швед посетил матч хоккейного «Спартака»
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Известный российский баскетболист Алексей Швед присутствует на матче хоккейного «Спартака». В настоящий момент московский клуб принимает «Автомобилист» из Екатеринбурга. Встреча проходит в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 января 2025, среда. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Перерыв
1 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Ружичка (Филин, Галимов) – 34:55 (5x5) 1:1 Денежкин (Романцев, Каштанов) – 35:40 (5x5) 1:2 Меркли (Шашков, Воробьёв) – 36:36 (5x5)
Фото: «Чемпионат»
Напомним, в настоящий момент Алексей остаётся без команды. Недавно он был отчислен из китайского клуба «Шаньси». До перехода в чемпионат Китая Швед выступал за московский ЦСКА. О его уходе из московской команды стало известно в начале августа 2023 года. В настоящий момент Алексею 36 лет.
Недавно известный комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу перспектив Шведа в Единой лиге ВТБ.
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Алексея Шведа поздравили с днём рождения в «Шаньси Лунгс»:
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