Экс-баскетболист ЦСКА Алексей Швед посетил матч хоккейного «Спартака»

Известный российский баскетболист Алексей Швед присутствует на матче хоккейного «Спартака». В настоящий момент московский клуб принимает «Автомобилист» из Екатеринбурга. Встреча проходит в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фото: «Чемпионат»

Напомним, в настоящий момент Алексей остаётся без команды. Недавно он был отчислен из китайского клуба «Шаньси». До перехода в чемпионат Китая Швед выступал за московский ЦСКА. О его уходе из московской команды стало известно в начале августа 2023 года. В настоящий момент Алексею 36 лет.

Недавно известный комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу перспектив Шведа в Единой лиге ВТБ.

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