ЦСКА на выезде разгромил МБА-МАИ в матче Единой лиги

В Москве завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого МБА-МАИ принимала другой столичный клуб ЦСКА. Встреча закончилась уверенной победой гостей со счётом 88:65 (29:10, 17:16, 25:15, 17:24).

Самым результативным в составе армейцев стал форвард Ливио Жан-Шарль. В его активе 19 очков, шесть подборов и три результативные передачи. У МБА-МАИ лучшую результативность продемонстрировал защитник Иван Белоусов. На его счету 11 очков, четыре подбора и две передачи.

В следующем туре МБА-МАИ дома сыграет с «Пармой». Встреча состоится 18 января и начнётся в 14:00 мск. ЦСКА в следующем туре примет краснодарский «Локомотив-Кубань». Матч пройдёт 19 января и начнётся в 15:30 мск.

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