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ЦСКА на выезде разгромил МБА-МАИ в матче Единой лиги

ЦСКА на выезде разгромил МБА-МАИ в матче Единой лиги
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В Москве завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого МБА-МАИ принимала другой столичный клуб ЦСКА. Встреча закончилась уверенной победой гостей со счётом 88:65 (29:10, 17:16, 25:15, 17:24).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 января 2025, среда. 19:30 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
65 : 88
ЦСКА
Москва
МБА-МАИ: Исмаилов, Касаткин, Барашков, Минченко, Трушкин, Воронов, Зубков, Белоусов, Шейко, Личутин, Коновалов, Певнев
ЦСКА: Уэйр, Джекири, Аврамович, Ганькевич, Тримбл, Ухов, Астапкович, Карпенко, Антонов, Жан-Шарль, М'Бай, Курбанов

Самым результативным в составе армейцев стал форвард Ливио Жан-Шарль. В его активе 19 очков, шесть подборов и три результативные передачи. У МБА-МАИ лучшую результативность продемонстрировал защитник Иван Белоусов. На его счету 11 очков, четыре подбора и две передачи.

В следующем туре МБА-МАИ дома сыграет с «Пармой». Встреча состоится 18 января и начнётся в 14:00 мск. ЦСКА в следующем туре примет краснодарский «Локомотив-Кубань». Матч пройдёт 19 января и начнётся в 15:30 мск.

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