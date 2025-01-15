УНИКС разгромил «Астану» в Единой лиге

В Казани завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались УНИКС и «Астана». Игра закончилась уверенной победой подопечных Велимира Перасовича со счётом 104:57 (27:16, 29:12, 22:12, 26:17).

Самым результативным в составе казанцев был лёгкий форвард Девон Акун-Пёрселл. На его счету 21 очко, один подбор и две передачи. В составе клуба из Казахстана чаще всего кольцо соперников поражал американец Узодинма Утоми. В его активе 16 очков и два подбора.

В следующем туре УНИКС примет «Самару». Матч пройдёт 19 января и начнётся в 18:00 мск. «Астана» в следующем туре дома сыграет с красноярским «Енисеем». Матч состоится 21 января. Начало — в 18:00 мск.

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