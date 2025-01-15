Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

УНИКС разгромил «Астану» в Единой лиге

УНИКС разгромил «Астану» в Единой лиге
Комментарии

В Казани завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались УНИКС и «Астана». Игра закончилась уверенной победой подопечных Велимира Перасовича со счётом 104:57 (27:16, 29:12, 22:12, 26:17).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 января 2025, среда. 20:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
104 : 57
Астана
Астана
УНИКС: Акун-Пёрселл, Беленицкий, Рейнольдс, Комолов, Д. Кулагин, Найт, Торопов, Илюк, Бако, Стуленков, Лопатин, Платунов
Астана: Мотовилов, Мурзагалиев, Утоми, Щербак, Десятников, Айткали, Исаенко, Майдекин, Оразбеков, Абашидзе

Самым результативным в составе казанцев был лёгкий форвард Девон Акун-Пёрселл. На его счету 21 очко, один подбор и две передачи. В составе клуба из Казахстана чаще всего кольцо соперников поражал американец Узодинма Утоми. В его активе 16 очков и два подбора.

В следующем туре УНИКС примет «Самару». Матч пройдёт 19 января и начнётся в 18:00 мск. «Астана» в следующем туре дома сыграет с красноярским «Енисеем». Матч состоится 21 января. Начало — в 18:00 мск.

Материалы по теме
«В ЦСКА было очень тяжело попасть». Интервью с одним из главных открытий Единой лиги
Эксклюзив
«В ЦСКА было очень тяжело попасть». Интервью с одним из главных открытий Единой лиги

Баскетболисты «Енисея» отгадывают новогодние песни:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android