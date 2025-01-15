«Зенит» победил «Пари НН» в матче Единой лиги

В Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого «Зенит» принимал «Пари Нижний Новгород». Встреча закончилась победой хозяев площадки. Счёт матча — 94:79 (23:30, 30:17, 21:13, 20:19).

Самым результативным в составе победителей был американский форвард Дуэйн Бэйкон. На его счету 18 очков и один подбор. В составе нижегородцев наилучшую результативность показал американский защитник Зак Наталл. В его активе 14 очков и три подбора.

В следующем туре «Зенит» на выезде сыграет с «Автодором». Встреча пройдёт 19 января и начнётся в 16:00 мск. «Пари Нижний Новгород» в следующем матче на домашней арене сразится с «Уралмашем». Игра пройдёт 18 января и начнётся в 16:00 мск.

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