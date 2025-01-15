Единая лига: результаты матчей 15 января

Сегодня, 15 января, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ прошёл очередной игровой день. В общей сложности состоялось пять встреч, с результатами которых предлагает ознакомиться «Чемпионат».

Результаты матчей Единой лиги 15 января:

«Парма» – «Енисей – 77:74;

«Автодор» – «Уралмаш – 67:76;

МБА-МАИ – ЦСКА – 65:88;

«Зенит» – «Пари Нижний Новгород» – 94:79;

УНИКС – «Астана» – 104:57.

Первое место в турнирной таблице Единой лиги сейчас занимает московский клуб ЦСКА. На счету армейцев 22 победы при трёх поражениях. На второй строчке располагается казанский УНИКС, у которого 21 победа и пять поражений. Топ-3 замыкает петербургский «Зенит» (20 побед – пять поражений).

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