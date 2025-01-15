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Единая лига: результаты матчей 15 января

Единая лига: результаты матчей 15 января
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Сегодня, 15 января, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ прошёл очередной игровой день. В общей сложности состоялось пять встреч, с результатами которых предлагает ознакомиться «Чемпионат».

Результаты матчей Единой лиги 15 января:

«Парма» – «Енисей – 77:74;
«Автодор» – «Уралмаш – 67:76;
МБА-МАИ – ЦСКА – 65:88;
«Зенит» – «Пари Нижний Новгород» – 94:79;
УНИКС – «Астана» – 104:57.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 января 2025, среда. 17:30 МСК
Парма
Пермь
Окончен
77 : 74
Енисей
Красноярск
Парма: Хэмм - 30, Нэвелс - 15, Ильницкий - 11, Руженцев - 9, Хэмилтон - 5, Чебуркин - 4, Захаров - 3, Свинин, Тучков, Якушин, Фирсов, Егоров
Енисей: Перевалов - 17, Герасимов - 16, Степанович - 14, Одиноков - 12, Сандерс - 7, Балашов - 4, Близнюк - 4, Ведищев, Сонько, Шлегель, Долинин, Загретдинов
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 января 2025, среда. 18:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
67 : 76
Уралмаш
Екатеринбург
Автодор: Кантер - 14, Джонс - 9, Беслач - 7, Агада - 7, Клименко - 7, Сычков - 7, Пранаускис - 6, Петенев - 4, Мэннинг - 4, Кроуфорд - 2, Наумов, Халдеев
Уралмаш: Мартин - 31, Уиттакер - 11, Даглас - 10, Зайцев - 9, Далтон - 7, Ивлев - 6, Нэльсон - 2, Глазунов, Акрамов, Писклов, Новиков, Балашов
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 января 2025, среда. 19:30 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
65 : 88
ЦСКА
Москва
МБА-МАИ: Исмаилов, Касаткин, Барашков, Минченко, Трушкин, Воронов, Зубков, Белоусов, Шейко, Личутин, Коновалов, Певнев
ЦСКА: Уэйр, Джекири, Аврамович, Ганькевич, Тримбл, Ухов, Астапкович, Карпенко, Антонов, Жан-Шарль, М'Бай, Курбанов
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 января 2025, среда. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
94 : 79
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Зенит: Фрейзер, Щербенев, Карасёв, Рыжов, Жбанов, Вольхин, Мун, Пойтресс, Бэйкон, Хантер, Воронцевич
Пари Нижний Новгород: Семенченко, Захаров, Хоменко, Наталл, Карпенков, Чадов, Антипов, Джуришич, Шилохвостов, Зоткин
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 января 2025, среда. 20:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
104 : 57
Астана
Астана
УНИКС: Акун-Пёрселл, Беленицкий, Рейнольдс, Комолов, Д. Кулагин, Найт, Торопов, Илюк, Бако, Стуленков, Лопатин, Платунов
Астана: Мотовилов, Мурзагалиев, Утоми, Щербак, Десятников, Айткали, Исаенко, Майдекин, Оразбеков, Абашидзе

Первое место в турнирной таблице Единой лиги сейчас занимает московский клуб ЦСКА. На счету армейцев 22 победы при трёх поражениях. На второй строчке располагается казанский УНИКС, у которого 21 победа и пять поражений. Топ-3 замыкает петербургский «Зенит» (20 побед – пять поражений).

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