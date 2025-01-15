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Леброн Джеймс раскрыл, что считает главным достижением в карьере

Леброн Джеймс раскрыл, что считает главным достижением в карьере
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Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился мнением о выступлении в НБА вместе с сыном Бронни.

«Титулы – отдельный разговор, но играть в этой лиге и делать это вместе с Бронни прямо сейчас – одно из самых больших моих достижений. Вероятно, это достижение номер один, которого я когда-либо добивался», — сказал Джеймс в подкасте New Heights.

Бронни стал игроком «Лейкерс» после драфта Национальной баскетбольной ассоциации 2024 года, где он был выбран калифорнийской командой под общим 55-м номером. К настоящему моменту Джеймс-младший сыграл в НБА девять матчей, в которых в среднем набирал 0,4 очка, совершал 0,1 подбора и отдавал 0,3 передачи.

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