Главный тренер БК «Зенит» Паскуаль высказался о сроках возращения травмированного Захарова

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль дал комментарий по поводу травмы Дениса Захарова. Российский защитник подвернул голеностоп во время недавнего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Самарой» (103:54).

«Всё идёт хорошо с Денисом, но он ещё далёк от полного восстановления. Поэтому он точно не сыграет с «Автодором» в Саратове. Что касается следующего матча, который пройдёт после игры с «Автодором» [с «Самарой»], то посмотрим», — передаёт слова Паскуаля корреспондент «Чемпионата» Арина Ершова.

Напомним, в последнем туре регулярного чемпионата Единой лиги «Зенит» победил «Пари Нижний Новгород».