«Фенербахче» одержал выездную победу в матче Евролиги с «Црвеной Звездой»

Завершился матч 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого «Црвена Звезда» принимала «Фенербахче»». Встреча закончилась со счётом 96:91 (21:24, 28:19, 21:18, 26:30) в пользу команды из Турции.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Фенербахче» Найджел Хэйс. Он набрал 27 очков, совершил два подбора и отдал две результативные передачи. У «Црвены Звезды» лучшую результативность продемонстрировал Коди Миллер-Макинтайр. На его счету 21 очко, три подбора и три передачи.

В следующем туре соревнований «Црвена Звезда» проведёт домашний матч с «Монако». Встреча состоится 17 января и начнётся в 22:00 мск. «Фенербахче» в следующем туре регулярного чемпионата сыграет с литовским «Жальгирисом». Матч состоится 17 января в Турции, начало — в 20:45 мск.

Материалы по теме Дэмьен Лиллард не исключил, что перейдёт в Евролигу

Тьерри Анри и Жерар Пике сыграли один на один в баскетбол: