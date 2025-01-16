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«Фенербахче» одержал выездную победу в матче Евролиги с «Црвеной Звездой»

«Фенербахче» одержал выездную победу в матче Евролиги с «Црвеной Звездой»
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Завершился матч 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого «Црвена Звезда» принимала «Фенербахче»». Встреча закончилась со счётом 96:91 (21:24, 28:19, 21:18, 26:30) в пользу команды из Турции.

Евролига . Регулярный чемпионат. 21-й тур
15 января 2025, среда. 22:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
91 : 96
Фенербахче
Стамбул, Турция
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Браун, Кэнэн, Теодосич, Давидовац, Митрович, Калинич, Добрич, Боломбой, Петрушев, Гедрайтис, душ Сантуш
Фенербахче: McCollum, Мелли, Шанлы, Мэйс, Хэйс, Биберович, Холл, Пьерр, Гудурич, Жагар, Колсон, Берч

Самым результативным игроком матча стал форвард «Фенербахче» Найджел Хэйс. Он набрал 27 очков, совершил два подбора и отдал две результативные передачи. У «Црвены Звезды» лучшую результативность продемонстрировал Коди Миллер-Макинтайр. На его счету 21 очко, три подбора и три передачи.

В следующем туре соревнований «Црвена Звезда» проведёт домашний матч с «Монако». Встреча состоится 17 января и начнётся в 22:00 мск. «Фенербахче» в следующем туре регулярного чемпионата сыграет с литовским «Жальгирисом». Матч состоится 17 января в Турции, начало — в 20:45 мск.

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