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«Барселона» победила «Панатинаикос» в Евролиге

«Барселона» победила «Панатинаикос» в Евролиге
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Завершился матч 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в ходе которого «Барселона» принимала «Панатинаикос». Встреча закончилась со счётом 82:73 (18:21, 12:17, 29:12, 23:23) в пользу испанского клуба.

Евролига . Регулярный чемпионат. 21-й тур
15 января 2025, среда. 22:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
82 : 73
Панатинаикос
Афины, Греция
Барселона: Пантер, Андерсон, Веселы, Брисуэла, Мету, Саторански, Эрнангомес, Нуньес, Фалл, Абринес, Паркер, Парра
Панатинаикос: Калаицакис, Браун, Слукас, Осман, Самонтуров, Папапетру, Грант, Нанн, Габриэль, Эрнангомес, Митоглу, Юртсевен

Самым результативным в составе победителей был американский форвард Джабари Паркер. Своей команде он принёс 25 очков. Также на его счету восемь подборов и две передачи. У «Панатинаикоса» лучшую результативность показал защитник Джериан Грант. На его счету 18 очков и две передачи.

В следующем туре «Барселона» примет «Анадолу Эфес». Игра состоится 17 января и начнётся в 22:45 мск. «Панатинаикос» в следующем туре на выезде сыграет с другим испанским клубом — «Басконией». Матч состоится 17 января, начало — в 22:30 мск.

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