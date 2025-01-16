«Барселона» победила «Панатинаикос» в Евролиге

Завершился матч 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в ходе которого «Барселона» принимала «Панатинаикос». Встреча закончилась со счётом 82:73 (18:21, 12:17, 29:12, 23:23) в пользу испанского клуба.

Самым результативным в составе победителей был американский форвард Джабари Паркер. Своей команде он принёс 25 очков. Также на его счету восемь подборов и две передачи. У «Панатинаикоса» лучшую результативность показал защитник Джериан Грант. На его счету 18 очков и две передачи.

В следующем туре «Барселона» примет «Анадолу Эфес». Игра состоится 17 января и начнётся в 22:45 мск. «Панатинаикос» в следующем туре на выезде сыграет с другим испанским клубом — «Басконией». Матч состоится 17 января, начало — в 22:30 мск.

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