Паскуаль: почему Спеллмен не сыграл с «Пари НН»? Не хочу говорить об этом

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль не стал отвечать на вопрос относительно тяжёлого форварда команды Омари Спеллмена. Спортсмен не принял участие в недавнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с клубом «Пари Нижний Новгород» (94:79).

«Почему Спеллмен не принял участие в матче? Нет, я не хочу говорить сегодня об этом. Когда наступит момент, клуб проинформирует вас», — передаёт слова Паскуаля корреспондент «Чемпионата» Арина Ершова.

«Зенит» в настоящий момент занимает третье место в турнирной таблице Единой лиги. Лидером является московский ЦСКА.

Ранее Паскуаль высказался о сроках возращения травмированного Дениса Захарова.

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