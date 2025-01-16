Паскуаль: почему Спеллмен не сыграл с «Пари НН»? Не хочу говорить об этом
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль не стал отвечать на вопрос относительно тяжёлого форварда команды Омари Спеллмена. Спортсмен не принял участие в недавнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с клубом «Пари Нижний Новгород» (94:79).
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 января 2025, среда. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
94 : 79
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Зенит: Бэйкон - 18, Пойтресс - 16, Жбанов - 14, Карасёв - 11, Фрейзер - 9, Воронцевич - 8, Мун - 6, Хантер - 5, Рыжов - 4, Щербенев - 3, Вольхин
Пари Нижний Новгород: Наталл - 14, Карпенков - 12, Зоткин - 11, Захаров - 10, Хоменко - 8, Чадов - 8, Антипов - 8, Джуришич - 8, Семенченко, Шилохвостов
«Почему Спеллмен не принял участие в матче? Нет, я не хочу говорить сегодня об этом. Когда наступит момент, клуб проинформирует вас», — передаёт слова Паскуаля корреспондент «Чемпионата» Арина Ершова.
«Зенит» в настоящий момент занимает третье место в турнирной таблице Единой лиги. Лидером является московский ЦСКА.
Ранее Паскуаль высказался о сроках возращения травмированного Дениса Захарова.
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