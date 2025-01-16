Евролига: результаты матчей 15 января

В среду, 15 января, состоялись матчи 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности поклонники баскетбола увидели четыре игры. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех встреч.

Результаты Евролиги на 15 января:

«Жальгирис» – «Виртус» – 77:68;

«Црвена Звезда» – «Фенербахче» – 91:96;

«Барселона» – «Панатинаикос» – 82:73;

«Бавария» – «Монако» 95:94.

В настоящий момент турнирную таблицу возглавляет греческий «Олимпиакос», на счету которого 15 побед и шесть поражений. Второе место у «Фенербахче» (13 побед — семь поражений). Топ-3 замыкает «Монако» (13 побед — восемь поражений).

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