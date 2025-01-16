Евролига: результаты матчей 15 января
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В среду, 15 января, состоялись матчи 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности поклонники баскетбола увидели четыре игры. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех встреч.
Результаты Евролиги на 15 января:
«Жальгирис» – «Виртус» – 77:68;
«Црвена Звезда» – «Фенербахче» – 91:96;
«Барселона» – «Панатинаикос» – 82:73;
«Бавария» – «Монако» 95:94.
Евролига . Регулярный чемпионат. 21-й тур
15 января 2025, среда. 21:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Окончен
77 : 68
Виртус
Болонья, Италия
Жальгирис: Уокер, Франсиско, Лекавичюс, Гедрайтис, Бирутис, Смайлагич, Митчелл, Данстон, Мэнек, Буткевичюс, Сирвидис, Улановас
Виртус: Кординье, Белинелли, Пайола, Шенгелия, Хэкетт, Гражулис, Морган, Полонара, Диуф, Жижич, Акеле, Такер
Евролига . Регулярный чемпионат. 21-й тур
15 января 2025, среда. 22:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
91 : 96
Фенербахче
Стамбул, Турция
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Браун, Кэнэн, Теодосич, Давидовац, Митрович, Калинич, Добрич, Боломбой, Петрушев, Гедрайтис, душ Сантуш
Фенербахче: McCollum, Мелли, Шанлы, Мэйс, Хэйс, Биберович, Холл, Пьерр, Гудурич, Жагар, Колсон, Берч
Евролига . Регулярный чемпионат. 21-й тур
15 января 2025, среда. 22:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
82 : 73
Панатинаикос
Афины, Греция
Барселона: Пантер, Андерсон, Веселы, Брисуэла, Мету, Саторански, Эрнангомес, Нуньес, Фалл, Абринес, Паркер, Парра
Панатинаикос: Калаицакис, Браун, Слукас, Осман, Самонтуров, Папапетру, Грант, Нанн, Габриэль, Эрнангомес, Митоглу, Юртсевен
Евролига . Регулярный чемпионат. 21-й тур
15 января 2025, среда. 22:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
95 : 94
Монако
Монако, Монако
Бавария: Уэйлер-Бэбб, Да Силва, Эдвардс, Гиффей, Фойгтман, Напьер, Харченков, Обст, Битим, Харрис, Бранкович, Букер
Монако: Окобо, Блоссомгейм, Лойд, Папаяннис, Диалло, Джайте, Мотеюнас, Тарпей, Браун, Стразель, Калатес, Джеймс
В настоящий момент турнирную таблицу возглавляет греческий «Олимпиакос», на счету которого 15 побед и шесть поражений. Второе место у «Фенербахче» (13 побед — семь поражений). Топ-3 замыкает «Монако» (13 побед — восемь поражений).
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