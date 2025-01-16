Еврокубок: результаты матчей 15 января
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15 января состоялся очередной игровой день баскетбольного Еврокубка. В общей сложности участниками турнира было сыграно шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех встреч.
Результаты Еврокубка 15 января:
- «Тюрк Телеком» — «Гамбург Тауэрс» — 77:65.
- «Арис» — «Бурк» — 51:92.
- «Трефл Сопот» — «Бахчешехир Колежи» — 76:81.
- «Будучность» — «Хапоэль» Тель-Авив — 84:83.
- «Умана Рейер» — У-БТ — 77:88.
- «Гран Канария» — «Ховентуд» — 77:83.
Еврокубок . Группа B. 15-й тур
15 января 2025, среда. 19:30 МСК
Тюрк Телеком
Анкара, Турция
Окончен
77 : 65
Гамбург Тауэрс
Гамбург, Германия
Еврокубок . Группа B. 15-й тур
15 января 2025, среда. 21:00 МСК
Арис
Салоники, Греция
Окончен
51 : 92
Бурк
Бурк-ан-Брес, Франция
Еврокубок . Группа A. 15-й тур
15 января 2025, среда. 21:00 МСК
Трефл Сопот
Сопот, Польша
Окончен
76 : 81
Бахчешехир Колежи
Стамбул, Турция
Еврокубок . Группа A. 15-й тур
15 января 2025, среда. 21:00 МСК
Будучность
Подгорица, Черногория
Окончен
84 : 83
Хапоэль Т-А
Тель-Авив, Израиль
Еврокубок . Группа B. 15-й тур
15 января 2025, среда. 22:00 МСК
Умана Рейер
Венеция, Италия
Окончен
77 : 88
У-БТ
Клуж-Напока, Румыния
Еврокубок . Группа A. 15-й тур
15 января 2025, среда. 23:00 МСК
Гран Канария
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания
Окончен
77 : 83
Ховентуд
Бадалона, Испания
В групповой стадии Еврокубка участвуют 20 клубов, поделенных на две группы по 10 команд в каждой. В раунд плей-офф выйдут по шесть участников из каждой группы, при этом обладатели первой и второй строчек таблицы получат путёвку сразу в четвертьфинал.
Видео: Баскетбольную площадку поставили на стадионе из античных времён
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