Еврокубок: результаты матчей 15 января

15 января состоялся очередной игровой день баскетбольного Еврокубка. В общей сложности участниками турнира было сыграно шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех встреч.

Результаты Еврокубка 15 января:

«Тюрк Телеком» — «Гамбург Тауэрс» — 77:65.

«Арис» — «Бурк» — 51:92.

«Трефл Сопот» — «Бахчешехир Колежи» — 76:81.

«Будучность» — «Хапоэль» Тель-Авив — 84:83.

«Умана Рейер» — У-БТ — 77:88.

«Гран Канария» — «Ховентуд» — 77:83.

В групповой стадии Еврокубка участвуют 20 клубов, поделенных на две группы по 10 команд в каждой. В раунд плей-офф выйдут по шесть участников из каждой группы, при этом обладатели первой и второй строчек таблицы получат путёвку сразу в четвертьфинал.

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