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Денвер Наггетс — Хьюстон Рокетс, результат матча 16 января 2025, счет 108:128, регулярный чемпионат НБА 2024-2025

«Денвер» без Николы Йокича крупно уступил «Хьюстону», Джейлен Грин набрал 31 очко
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В ночь с 15 на 16 января мск на паркете «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Денвер Наггетс» и «Хьюстон Рокетс». Гости одержали победу со счётом 128:108.

НБА — регулярный чемпионат
16 января 2025, четверг. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
108 : 128
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Денвер Наггетс: Браун - 22, Маррей - 22, Уэстбрук - 17, Строутер - 10, Уотсон - 10, Портер - 8, Шарич - 8, Тайсон - 4, Александер - 3, Ннаджи - 2, Пикетт - 2, Джордан
Хьюстон Рокетс: Грин - 31, Шенгюн - 20, Ванвлит - 16, Уитмор - 16, Томпсон - 11, Уильямс - 9, Грин - 8, Тэйт - 6, Брукс - 6, Адамс - 2, Холидей, Ландейл, Шеппард

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Рокетс» Джейлен Грин, на счету которого 31 набранное очко, а также один подбор и пять ассистов. Лидер «Наггетс» сербский центровой Никола Йокич пропустил матч из-за травмы локтя.

Это поражение оборвало четырёхматчевую победную серию «Денвера», в то время как «Хьюстон» продлил аналогичную до пяти выигранных встреч подряд.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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