«Денвер» без Николы Йокича крупно уступил «Хьюстону», Джейлен Грин набрал 31 очко

В ночь с 15 на 16 января мск на паркете «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Денвер Наггетс» и «Хьюстон Рокетс». Гости одержали победу со счётом 128:108.

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Рокетс» Джейлен Грин, на счету которого 31 набранное очко, а также один подбор и пять ассистов. Лидер «Наггетс» сербский центровой Никола Йокич пропустил матч из-за травмы локтя.

Это поражение оборвало четырёхматчевую победную серию «Денвера», в то время как «Хьюстон» продлил аналогичную до пяти выигранных встреч подряд.