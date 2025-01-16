22 очка Леброна Джеймса и дабл-дабл Энтони Дэвиса помогли «Лейкерс» обыграть «Майами»

В ночь с 15 на 16 января мск на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит». Хозяева площадки одержали победу со счётом 117:108.

Лидер «Лейкерс» 40-летний Леброн Джеймс набрал 22 очка, добавив к ним пять подборов и девять результативных передач. Центровой калифорнийцев Энтони Дэвис оформил дабл-дабл — на его счету 22 очка и 11 подборов, а также четыре ассиста.

Клуб из «Лос-Анджелеса» прервал трёхматчевую серию поражений в регулярном чемпионате. «Майами» проиграл вторую встречу подряд.