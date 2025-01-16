Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Лос-Анджелес Лейкерс — Майами Хит, результат матча 16 января 2025, счет 117:108, регулярный чемпионат НБА 2024-2025

22 очка Леброна Джеймса и дабл-дабл Энтони Дэвиса помогли «Лейкерс» обыграть «Майами»
Комментарии

В ночь с 15 на 16 января мск на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит». Хозяева площадки одержали победу со счётом 117:108.

НБА — регулярный чемпионат
16 января 2025, четверг. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
117 : 108
Майами Хит
Майами
Лос-Анджелес Лейкерс: Хатимура - 23, Дэвис - 22, Джеймс - 22, Кристи - 16, Винсент - 14, Ривз - 14, Хэйс - 4, Кнехт - 2, Вандербилт, Реддиш, Милтон, Траоре
Майами Хит: Хироу - 34, Йович - 12, Хайсмит - 12, Жакез-мл. - 11, Адебайо - 10, Уэр - 8, Бёркс - 8, Робинсон - 7, Розир - 6, Стивенс, Кристофер, Ларссон, Джонсон, Батлер, Лав

Лидер «Лейкерс» 40-летний Леброн Джеймс набрал 22 очка, добавив к ним пять подборов и девять результативных передач. Центровой калифорнийцев Энтони Дэвис оформил дабл-дабл — на его счету 22 очка и 11 подборов, а также четыре ассиста.

Клуб из «Лос-Анджелеса» прервал трёхматчевую серию поражений в регулярном чемпионате. «Майами» проиграл вторую встречу подряд.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
Материалы по теме
Леброн Джеймс раскрыл, что считает главным достижением в карьере
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android