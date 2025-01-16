«Лос-Анджелес Клипперс» разгромил «Бруклин Нетс» в матче НБА с разницей в 59 очков

В Лос-Анджелесе (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Бруклин Нетс». Победу со счётом 126:67 (21:21, 37:14, 44:16, 24:16) одержали хозяева.

Самым результативным игроком в составе победителей стал звёздный форвард Кавай Леонард, на его счету 23 очка. Ещё 21 очко на свой счёт записал разыгрывающий Джеймс Харден. В составе «Бруклина» отличился форвард Джеймс Уилсон, набравший 16 очков.

Следующий матч «Лос-Анджелес Клипперс» проведёт завтра, 17 января, и сыграет с «Портленд Трэйл Блэйзерс», начало игры – в 6:00 по московскому времени. «Бруклин Нетс» 18 января встретится с «Лос-Анджелес Лейкерс», начало — в 6:30 мск.