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«Лос-Анджелес Клипперс» разгромил «Бруклин Нетс» в матче НБА с разницей в 59 очков

«Лос-Анджелес Клипперс» разгромил «Бруклин Нетс» в матче НБА с разницей в 59 очков
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В Лос-Анджелесе (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Бруклин Нетс». Победу со счётом 126:67 (21:21, 37:14, 44:16, 24:16) одержали хозяева.

НБА — регулярный чемпионат
16 января 2025, четверг. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
126 : 67
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 23, Харден - 21, Пауэлл - 18, Коффи - 13, Зубац - 11, Джонс - 11, Хиланд - 9, Бамба - 7, Джонс - 6, Мэнн - 5, Миллер - 2, Данн, Батюм, Портер
Бруклин Нетс: Уилсон - 16, Шарп - 12, Мартин - 8, Эвбуомван - 7, Джонсон - 6, Бикман - 5, Уильямс - 4, Клауни - 4, Миллер-Уайтхэд - 3, Клэкстон - 2, Расселл, Джонсон

Самым результативным игроком в составе победителей стал звёздный форвард Кавай Леонард, на его счету 23 очка. Ещё 21 очко на свой счёт записал разыгрывающий Джеймс Харден. В составе «Бруклина» отличился форвард Джеймс Уилсон, набравший 16 очков.

Следующий матч «Лос-Анджелес Клипперс» проведёт завтра, 17 января, и сыграет с «Портленд Трэйл Блэйзерс», начало игры – в 6:00 по московскому времени. «Бруклин Нетс» 18 января встретится с «Лос-Анджелес Лейкерс», начало — в 6:30 мск.

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