«Уорриорз» обыграли «Миннесоту» с разницей в одно очко в матче НБА

В Миннеаполисе (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Миннесотой Тимбервулвз» и «Голден Стэйт Уорриорз». Победу со счётом 115:116 (34:12, 21:30, 32:36, 29:37) одержали «Уорриорз».

Самым результативным игроком в составе победителей стал звёздный разыгрывающий Стефен Карри, набравший 31 очко. Ещё 24 очка на свой счёт записал канадский форвард Эндрю Уиггинс. В составе «Миннесоты» отличились американцы Энтони Эдвардс и Донте Дивинченцо, на их счету по 28 очков.

Следующий матч «Уорриорз» проведут 19 января и сыграют с «Вашингтон Уизардс», начало – в 4:30 по московскому времени. «Миннесота» 18 января встретится с «Нью-Йорк Никс», начало матча – в 3:30 мск.