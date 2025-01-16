«Уорриорз» обыграли «Миннесоту» с разницей в одно очко в матче НБА
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В Миннеаполисе (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Миннесотой Тимбервулвз» и «Голден Стэйт Уорриорз». Победу со счётом 115:116 (34:12, 21:30, 32:36, 29:37) одержали «Уорриорз».
НБА — регулярный чемпионат
16 января 2025, четверг. 05:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
115 : 116
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Миннесота Тимбервулвз: Дивинченцо - 28, Эдвардс - 28, Рэндл - 17, Рид - 15, Макдэниелс - 14, Гобер - 7, Александер-Уолкер - 5, Конли - 1, Инглс, Майнотт, Ньютон, Кларк, Миллер, Гарза
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 31, Уиггинс - 24, Хилд - 18, Шрёдер - 12, Муди - 11, Пэйтон II - 7, Сантос - 5, Луни - 4, Джексон-Дэвис - 4, Уотерс III, Спенсер
Самым результативным игроком в составе победителей стал звёздный разыгрывающий Стефен Карри, набравший 31 очко. Ещё 24 очка на свой счёт записал канадский форвард Эндрю Уиггинс. В составе «Миннесоты» отличились американцы Энтони Эдвардс и Донте Дивинченцо, на их счету по 28 очков.
Следующий матч «Уорриорз» проведут 19 января и сыграют с «Вашингтон Уизардс», начало – в 4:30 по московскому времени. «Миннесота» 18 января встретится с «Нью-Йорк Никс», начало матча – в 3:30 мск.
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