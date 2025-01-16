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Результаты игрового дня НБА 16 января

Результаты игрового дня НБА 16 января
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В ночь с 15 на 16 января мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано 11 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех встреч.

Все результаты игрового дня НБА 16 января:

«Филадельфия Сиксерс» – «Нью-Йорк Никс» – 119:125 (OT)
«Торонто Рэпторс» – «Бостон Селтикс» – 110:97
«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Даллас Маверикс» – 119:116
«Милуоки Бакс» – «Орландо Мэджик» – 122:93
«Сан-Антонио Спёрс» – «Мемфис Гриззлиз» – 115:129
«Чикаго Буллз» – «Атланта Хоукс» – 94:110
«Юта Джаз» – «Шарлотт Хорнетс» – 112:117
«Денвер Наггетс» – «Хьюстон Рокетс» – 108:128
«Миннесота Тимбервулвз» – «Голден Стэйт Уорриорз» – 115:116
«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Майами Хит» – 117:108
«Лос-Анджелес Клипперс» – «Бруклин Нетс» – 126:67

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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Новости. Баскетбол
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