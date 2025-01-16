В ночь с 15 на 16 января мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано 11 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех встреч.

Все результаты игрового дня НБА 16 января:

«Филадельфия Сиксерс» – «Нью-Йорк Никс» – 119:125 (OT)

«Торонто Рэпторс» – «Бостон Селтикс» – 110:97

«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Даллас Маверикс» – 119:116

«Милуоки Бакс» – «Орландо Мэджик» – 122:93

«Сан-Антонио Спёрс» – «Мемфис Гриззлиз» – 115:129

«Чикаго Буллз» – «Атланта Хоукс» – 94:110

«Юта Джаз» – «Шарлотт Хорнетс» – 112:117

«Денвер Наггетс» – «Хьюстон Рокетс» – 108:128

«Миннесота Тимбервулвз» – «Голден Стэйт Уорриорз» – 115:116

«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Майами Хит» – 117:108

«Лос-Анджелес Клипперс» – «Бруклин Нетс» – 126:67