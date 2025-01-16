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Начало прямой трансляции
22:45 Мск
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Евролига: расписание матчей 16 января

Евролига: расписание матчей 16 января
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Сегодня, 16 января, состоятся игры 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности поклонники баскетбола смогут увидеть четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех встреч.

Расписание Евролиги 16 января:

22:00 мск — АСВЕЛ — «Альба»;
22:30 мск — «Олимпия» — «Партизан»;
22:30 мск — «Париж» — «Маккаби» Тель-Авив;
22:45 мск — «Реал» Мадрид — «Олимпиакос».

Евролига . Регулярный чемпионат. 22-й тур
16 января 2025, четверг. 22:00 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Не начался
Альба
Берлин, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 22-й тур
16 января 2025, четверг. 22:30 МСК
Олимпия
Милан, Италия
Не начался
Партизан
Белград, Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 22-й тур
16 января 2025, четверг. 22:30 МСК
Париж
Париж, Франция
Не начался
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 22-й тур
16 января 2025, четверг. 22:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Олимпиакос
Пирей, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Возглавляет турнирную таблицу в настоящий момент греческий «Олимпиакос». На второй строчке располагается турецкий «Фенербахче». Топ-3 замыкает «Монако».

Евролига. Турнирная таблица
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