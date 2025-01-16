Евролига: расписание матчей 16 января

Сегодня, 16 января, состоятся игры 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности поклонники баскетбола смогут увидеть четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех встреч.

Расписание Евролиги 16 января:

22:00 мск — АСВЕЛ — «Альба»;

22:30 мск — «Олимпия» — «Партизан»;

22:30 мск — «Париж» — «Маккаби» Тель-Авив;

22:45 мск — «Реал» Мадрид — «Олимпиакос».

Возглавляет турнирную таблицу в настоящий момент греческий «Олимпиакос». На второй строчке располагается турецкий «Фенербахче». Топ-3 замыкает «Монако».

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