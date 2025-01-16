Еврокубок: расписание матчей 16 января

Сегодня, 16 января, состоится очередной игровой день баскетбольного Еврокубка. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием.

Расписание Еврокубка 16 января:

20:30 мск — «Лиеткабелис» (Литва) – «Цедевита-Олимпия» (Словения)

Групповая стадия Еврокубка стартовала 24 сентября 2024 года и продолжится до 5 февраля 2025-го. В каждой из двух групп клубы встретятся друг с другом на домашней арене и в гостях.

В раунд плей-офф выйдут шесть коллективов из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат путёвку сразу в четвертьфинал. Действующим чемпионом Еврокубка является французский «Париж».