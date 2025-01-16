Еврокубок: расписание матчей 16 января
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Сегодня, 16 января, состоится очередной игровой день баскетбольного Еврокубка. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием.
Расписание Еврокубка 16 января:
20:30 мск — «Лиеткабелис» (Литва) – «Цедевита-Олимпия» (Словения)
Еврокубок . Группа B. 13-й тур
16 января 2025, четверг. 20:30 МСК
Лиеткабелис
Паневежис, Литва
Не начался
Цедевита-Олимпия
Любляна, Словения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Групповая стадия Еврокубка стартовала 24 сентября 2024 года и продолжится до 5 февраля 2025-го. В каждой из двух групп клубы встретятся друг с другом на домашней арене и в гостях.
В раунд плей-офф выйдут шесть коллективов из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат путёвку сразу в четвертьфинал. Действующим чемпионом Еврокубка является французский «Париж».
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