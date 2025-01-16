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Керр — о выступлениях «Уорриорз»: не нужно считать, что команда сдалась

Керр — о выступлениях «Уорриорз»: не нужно считать, что команда сдалась
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Главный тренер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прокомментировал победу над «Миннесотой Тимбервулвз» (115:116) на фоне нестабильных выступлений по ходу регулярного чемпионата.

«Надеюсь, что не будет ошибочного мнения, что мы не боремся и не делаем всё возможное. Такое ощущение, что возник нарратив: «Уорриорз» сдаются». Мы не сдаёмся. Мы не собираемся просто так отдавать будущее», — сказал Керр на пресс-конференции.

Следующий матч «Уорриорз», занимающие 10-е место в зачёте Западной конференции, проведут 19 января и сыграют с «Вашингтон Уизардс», начало – в 4:30 по московскому времени.

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