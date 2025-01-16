Звезда «Никс» Карл-Энтони Таунс травмирован — ESPN

Игрок команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс» американец Карл-Энтони Таунс травмировался в матче с «Детройт Пистонс» (119:124), состоявшемся в ночь с 13 на 14 января, сообщает ESPN.

По информации ресурса, у Таунса обнаружен осколок кости в большом пальце правой руки, а также диагностировано растяжение. Это стало причиной, по которой он пропустил игру с «Филадельфией Сиксерс» от 16 января.

Американец травмировал бросковую руку из-за случайного удара по щиту. Несмотря на это, он остался на площадке до конца встречи с «Пистонс», набрав 26 очков и совершив 12 подборов.

Ранее Таунс вошёл в список кандидатов на звание MVP сезона.