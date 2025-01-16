Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Объявлены баскетболисты, которые войдут в Зал славы ФИБА в 2025 году

Международная федерация баскетбола (ФИБА) объявила список спортсменов, которые пополнят Зал славы организации. Церемония состоится 17 мая 2025 года на Конгрессе ФИБА в Бахрейне.

Ниже представлен полный список игроков:

Альфонс Биле (Кот-д'Ивуар)

Эндрю Богут (Австралия)

Леонор Боррель (Куба)

Пау Газоль (Испания)

Фади Эль Хатиб (Ливан)

Ратко Радованович (Сербия)

Тиша Пенишейру (Португалия)*

Дон Стэйли (США)*

* женщины

В качестве тренера в Зал славы вступит трёхкратный олимпийский чемпион и бывший наставник сборной США Майк Кшишевски.

Ранее президент ФИБА подтвердил, что НБА хочет создать лигу в Европе.

Материалы по теме Президент ФИБА подтвердил, что НБА хочет создать лигу в Европе

Достижения сборных России по баскетболу