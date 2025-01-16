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Объявлены баскетболисты, которые войдут в Зал славы ФИБА в 2025 году

Объявлены баскетболисты, которые войдут в Зал славы ФИБА в 2025 году
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Международная федерация баскетбола (ФИБА) объявила список спортсменов, которые пополнят Зал славы организации. Церемония состоится 17 мая 2025 года на Конгрессе ФИБА в Бахрейне.

Ниже представлен полный список игроков:
Альфонс Биле (Кот-д'Ивуар)
Эндрю Богут (Австралия)
Леонор Боррель (Куба)
Пау Газоль (Испания)
Фади Эль Хатиб (Ливан)
Ратко Радованович (Сербия)
Тиша Пенишейру (Португалия)*
Дон Стэйли (США)*

* женщины

В качестве тренера в Зал славы вступит трёхкратный олимпийский чемпион и бывший наставник сборной США Майк Кшишевски.

Ранее президент ФИБА подтвердил, что НБА хочет создать лигу в Европе.

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