Хавьер Паскуаль указал на ошибки «Зенита» в матче с «Пари НН» в Единой лиге

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился мнением о недавнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пари Нижний Новгород». Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась победой «Зенита» со счётом 94:79. Паскуаль отметил хорошую игру своих подопечных в последние 30 минут и указал на ошибки в первой четверти.

«Прежде всего, хочу поблагодарить всех болельщиков за поддержку сегодня и поздравить «Нижний Новгород» с их игрой. Честно говоря, должен сказать, они выступили отлично, несмотря на то что у многих их игроков травмы, и они сегодня не смогли принять участие. Что касается нас, думаю, мы показали очень хорошую игру в последние 30 минут, но первую четверть снова начали слишком мягко, без достаточной интенсивности, без хорошей защиты. А с начала второй четверти мы выходили с большей энергией, стали лучше защищаться и контролировали игру в другом векторе», — приводит слова Паскуаля пресс-служба «Зенита».

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