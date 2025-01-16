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Хавьер Паскуаль указал на ошибки «Зенита» в матче с «Пари НН» в Единой лиге

Хавьер Паскуаль указал на ошибки «Зенита» в матче с «Пари НН» в Единой лиге
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился мнением о недавнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пари Нижний Новгород». Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась победой «Зенита» со счётом 94:79. Паскуаль отметил хорошую игру своих подопечных в последние 30 минут и указал на ошибки в первой четверти.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 января 2025, среда. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
94 : 79
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Зенит: Бэйкон - 18, Пойтресс - 16, Жбанов - 14, Карасёв - 11, Фрейзер - 9, Воронцевич - 8, Мун - 6, Хантер - 5, Рыжов - 4, Щербенев - 3, Вольхин
Пари Нижний Новгород: Наталл - 14, Карпенков - 12, Зоткин - 11, Захаров - 10, Хоменко - 8, Чадов - 8, Антипов - 8, Джуришич - 8, Семенченко, Шилохвостов

«Прежде всего, хочу поблагодарить всех болельщиков за поддержку сегодня и поздравить «Нижний Новгород» с их игрой. Честно говоря, должен сказать, они выступили отлично, несмотря на то что у многих их игроков травмы, и они сегодня не смогли принять участие. Что касается нас, думаю, мы показали очень хорошую игру в последние 30 минут, но первую четверть снова начали слишком мягко, без достаточной интенсивности, без хорошей защиты. А с начала второй четверти мы выходили с большей энергией, стали лучше защищаться и контролировали игру в другом векторе», — приводит слова Паскуаля пресс-служба «Зенита».

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