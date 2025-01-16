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«Майами» может удвоить общую сумму штрафа для Джимми Батлера

«Майами» может удвоить общую сумму штрафа для Джимми Батлера
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Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит» рассматривает возможность изменения категории отстранения лёгкого форварда Джимми Батлера. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал североамериканский журналист и инсайдер Крис Хайнс.

По его сведениям, клуб изучает вариант изменения формулировки отстранения форварда с «поведения, наносящего ущерб команде» на «отказ от предоставления услуг». Это изменение удвоит общую сумму штрафа для Батлера. Изначально «Майами» отстранял Батлера на семь матчей.

Ранее Хейнс говорил, что Батлер готов вновь выступать за «Майами» после дисквалификации.

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