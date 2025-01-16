Андреас Пистиолис высказался о победе ЦСКА в матче МБА-МАИ в Единой лиге

Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал гостевую победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с МБА-МАИ. Игра завершилась со счётом 88:65 в пользу красно-синих.

«Такое резвое начало не было планом, но было пожеланием. Мы были очень собранны и мотивированы, этого иногда не хватает, но вы знаете, тренеры всегда должны хотеть большего — мы должны продолжать и стремиться быть ещё лучше. Этим матчем завершаем выездную серию, рады, что снова вернёмся на свою площадку, всё же болельщики придают нам отличный импульс, но в то же время я должен отметить, что мы здорово провели это выездное турне», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба ЦСКА.

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