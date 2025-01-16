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Андреас Пистиолис высказался о победе ЦСКА в матче МБА-МАИ в Единой лиге

Андреас Пистиолис высказался о победе ЦСКА в матче МБА-МАИ в Единой лиге
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Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал гостевую победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с МБА-МАИ. Игра завершилась со счётом 88:65 в пользу красно-синих.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 января 2025, среда. 19:30 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
65 : 88
ЦСКА
Москва
МБА-МАИ: Белоусов - 11, Зубков - 10, Певнев - 10, Исмаилов - 8, Воронов - 7, Личутин - 4, Касаткин - 3, Трушкин - 3, Шейко - 3, Барашков - 2, Минченко - 2, Коновалов - 2
ЦСКА: Жан-Шарль - 19, Уэйр - 13, Аврамович - 11, Тримбл - 10, М'Бай - 10, Джекири - 7, Курбанов - 5, Ганькевич - 4, Антонов - 4, Астапкович - 2, Карпенко - 2, Ухов - 1

«Такое резвое начало не было планом, но было пожеланием. Мы были очень собранны и мотивированы, этого иногда не хватает, но вы знаете, тренеры всегда должны хотеть большего — мы должны продолжать и стремиться быть ещё лучше. Этим матчем завершаем выездную серию, рады, что снова вернёмся на свою площадку, всё же болельщики придают нам отличный импульс, но в то же время я должен отметить, что мы здорово провели это выездное турне», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба ЦСКА.

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