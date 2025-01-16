Шакил О'Нил назвал условие, при котором «Денвер» в этом сезоне НБА станет чемпионом
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Член Зала славы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), четырёхкратный чемпион лиги, а ныне эксперт Шакил О'Нил поделился мнением о недавнем матче регулярного чемпионата НБА между «Даллас Маверикс» и «Денвер Наггетс». «Денвер» победил со счётом 118:99, а самым результативным игроком матча в составе обеих команд стал канадский разыгрывающий «Наггетс» Джамал Маррей, набравший 45 очков. Кроме того, в его активе было два подбора и шесть передач.
НБА — регулярный чемпионат
15 января 2025, среда. 05:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
99 : 118
Денвер Наггетс
Денвер
Даллас Маверикс: Гэффорд - 13, Ирвинг - 11, Маршалл - 11, Гримс - 10, Проспер - 10, Клебер - 10, Динвидди - 8, Томпсон - 8, Харди - 5, Вашингтон - 5, Лайвли - 4, Уильямс - 3, Пауэлл - 1, Моррис
Денвер Наггетс: Маррей - 45, Портер - 13, Йокич - 10, Уэстбрук - 9, Уотсон - 9, Джордан - 8, Гордон - 8, Браун - 6, Ннаджи - 4, Строутер - 3, Пикетт - 3, Тайсон, Шарич, Александер
«Если Джамал будет играть так же, как сейчас, вместе с Расселлом Уэстбруком и Йокичем, они станут чемпионами. Мне нравится, что этот парень действует агрессивно», — сказал Шакил в эфире NBAonTNT.
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