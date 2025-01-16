Шакил О'Нил назвал условие, при котором «Денвер» в этом сезоне НБА станет чемпионом

Член Зала славы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), четырёхкратный чемпион лиги, а ныне эксперт Шакил О'Нил поделился мнением о недавнем матче регулярного чемпионата НБА между «Даллас Маверикс» и «Денвер Наггетс». «Денвер» победил со счётом 118:99, а самым результативным игроком матча в составе обеих команд стал канадский разыгрывающий «Наггетс» Джамал Маррей, набравший 45 очков. Кроме того, в его активе было два подбора и шесть передач.

«Если Джамал будет играть так же, как сейчас, вместе с Расселлом Уэстбруком и Йокичем, они станут чемпионами. Мне нравится, что этот парень действует агрессивно», — сказал Шакил в эфире NBAonTNT.

Рекорды НБА: