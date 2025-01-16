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Леброн Джеймс оценил выступление «Кливленда» в этом сезоне НБА

Леброн Джеймс оценил выступление «Кливленда» в этом сезоне НБА
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Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился мнением о выступлении в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) своей первой команды «Кливленд Кавальерс». Джеймс начинал карьеру в «Кливленде» в 2003 году. В 2010-м он перешёл в «Майами Хит», после чего вновь вернулся в «Кавальерс», с которыми выиграл свой третий титул в НБА.

«Кавальерс сейчас выглядят потрясающе. Надеюсь, они продолжат в том же духе. У них появилась возможность сделать что-то особенное. Я рад, что смог помочь им выиграть первый титул, задать тренд. Надеюсь, мы продолжим в том же духе», — сказал Джеймс в подкасте New Heights.

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