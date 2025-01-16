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Серб Никола Йокич стал автором исторического достижения в НБА

Серб Никола Йокич стал автором исторического достижения в НБА
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Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич стал самым быстрым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), которому удалось набрать 15 тыс. очков, сделать 7,5 тыс. подборов и отдать 5 тыс. результативных передач. Об этом информирует пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации.

Для этого сербскому центровому понадобилось 709 матчей. Ранее этот рекорд принадлежал легендарному игроку Ларри Бёрду. Это достижение ему покорилось за 799 матчей.

В нынешнем сезоне НБА Йокич к настоящему моменту принял участие в 34 матчах, в которых в среднем набирал 30,6 очка, совершал 13,2 подбора и отдавал 9,9 передачи.

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