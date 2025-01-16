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«Многие думают, что он мне не нравится». Шакил О'Нил высказался о звёздном игроке НБА

«Многие думают, что он мне не нравится». Шакил О'Нил высказался о звёздном игроке НБА
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Член Зала славы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), четырёхкратный чемпион лиги, а ныне эксперт Шакил О'Нил поделился мнением о выступлении атакующего защитника «Кливленд Кавальерс» Донована Митчелла в нынешнем сезоне НБА.

«Донован здорово играет. Я был жёсток с ним последние три года. Жёсток до такой степени, что многие думают, будто он мне не нравится», — сказал Шакил в эфире NBAonTNT.

В этом сезоне НБА Митчелл к настоящему моменту принял участие в 37 матчах, в которых в среднем набирал 23,1 очка, совершал 4,5 подбора и отдавал 4,5 передачи.

Ранее Шакил назвал команды, которые будут бороться за чемпионство в финальной серии.

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