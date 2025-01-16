Свидетель в уголовном деле из-за смерти Яниса Тиммы: поступают жестокие угрозы

Марк Пугачёв, блогер и друг покойного баскетболиста Яниса Тиммы, рассказал о поступающих угрозах в его адрес. Ранее Пугачёв заявлял, что в Латвии было возбуждено уголовное дело по факту смерти игрока. Также Марк говорил, что он является одним из главных свидетелей.

«Поступают жестокие угрозы: мол, если я не закрою свой рот, меня просто уберут. Но вот вопрос: почему вы звоните с неизвестных номеров? В полицию Майами я уже сделал заявление о поступающих угрозах. Не надо пугать меня, не надо угрожать – если вы действительно что-то задумали, так сделайте, а не прячьтесь за скрытыми номерами, тявкая свои жалкие угрозы.

Я вас не боюсь. Если у вас хватает смелости звонить, почему не хватает смелости сказать это открыто?» — написал Пугачёв на своей странице в социальных сетях.

Седоковой понадобилась капельница после смерти Яниса Тиммы: