Названы последние восемь игроков Матча звёзд — 2025 Единой лиги
Пресс-служба Единой лиги опубликовала итоги голосования среди крупнейших российских СМИ, которое определяло последних восьмерых российских и иностранных игроков на Матч всех звёзд — 2025.
«Хозяева»:
Тимофей Герасимов, «Енисей»
Антон Астапкович, ЦСКА
Никита Курбанов, ЦСКА
Андрей Воронцевич, «Зенит»
«Гости»:
Мело Тримбл, ЦСКА
Патрик Миллер, «Локомотив-Кубань»
Девон Акун-Пёрселл, УНИКС
Керем Кантер, «Автодор»
Напомним, Матч звёзд Единой лиги состоится 16 февраля.
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