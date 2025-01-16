Названы последние восемь игроков Матча звёзд — 2025 Единой лиги

Пресс-служба Единой лиги опубликовала итоги голосования среди крупнейших российских СМИ, которое определяло последних восьмерых российских и иностранных игроков на Матч всех звёзд — 2025.

«Хозяева»:

Тимофей Герасимов, «Енисей»

Антон Астапкович, ЦСКА

Никита Курбанов, ЦСКА

Андрей Воронцевич, «Зенит»

«Гости»:

Мело Тримбл, ЦСКА

Патрик Миллер, «Локомотив-Кубань»

Девон Акун-Пёрселл, УНИКС

Керем Кантер, «Автодор»

Напомним, Матч звёзд Единой лиги состоится 16 февраля.

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