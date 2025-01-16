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Стив Керр ответил на вопрос по поводу возможного обмена лидера «Уорриорз» Стефена Карри

Стив Керр ответил на вопрос по поводу возможного обмена лидера «Уорриорз» Стефена Карри
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Главный тренер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр выразил уверенность, что лидер команды Стефен Карри будет сохранять желание выступать за «воинов» вплоть до окончания карьеры.

«Может ли Стеф запросить обмен? Ни в коем случае. Я так не думаю. Стефу нравятся «Уорриорз», ему нравится идея быть «воином» на всю жизнь. Мне кажется, для него это важно. У него нет намерения [просить об обмене]. И это то, что делает его таким уникальным и непохожим на других. Именно поэтому он не просит организацию обменивать активы, чтобы заполучить себе помощника», — сказал Керр на канале 95.7 The Game в YouTube.

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