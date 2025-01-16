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«Я сошёл с ума». Леброн Джеймс вспомнил, как в 16 лет сыграл с Майклом Джорданом

«Я сошёл с ума». Леброн Джеймс вспомнил, как в 16 лет сыграл с Майклом Джорданом
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Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс вспомнил, как в 16-летнем возрасте сыграл в любительском матче с легендой НБА Майклом Джорданом.

«Когда я наконец смог выйти на площадку, то действительно нервничал. Я был на паркете вместе с Майклом Джорданом, Антуаном Уокером, Пенни Хардуэем, Роном Артестом, Майклом Финли и другими парнями. Кто меня защищал? Меня тогда никто не защищал. Я был неудержим. Мне было 16 лет. Всё это происходило в Чикаго на площадке Джордана. Тогда я думал: «Я сейчас сойду с ума». И я сошёл», — сказал Джеймс в подкасте New Heights.

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