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Дуэйн Уэйд — о конфликте между Батлером и «Майами»: что-то не нравится — уходи

Дуэйн Уэйд — о конфликте между Батлером и «Майами»: что-то не нравится — уходи
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Трёхкратный чемпион НБА Дуэйн Уэйд поделился мнением о конфликте между командой НБА «Майами Хит» и её лёгким форвардом Джимми Батлером.

«Если тебе что-то не нравится — уходи. Если что-то не устраивает в организации, просто покинь её. Леброн пробыл в «Майами» всего четыре года. Всё проходило не так, как он хотел, всё происходило так, как это было нужно Пэту Райли. У «Майами» есть чёткие принципы. В этом заключается их культура», — сказал Уэйд в The Why with Dwyane Wade podcast.

В этом сезоне НБА Джимми к настоящему моменту принял участие в 22 матчах, в которых в среднем набирал 17,6 очка, совершал 5,5 подбора и отдавал 4,7 передачи.

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Джимми Батлер саркастично ответил президенту «Майами»:

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