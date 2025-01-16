Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Экс-игрок НБА Деннис Смит присоединился к «Реалу»

Экс-игрок НБА Деннис Смит присоединился к «Реалу»
Комментарии

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Деннис Смит присоединился к мадридскому «Реалу». Об этом информирует пресс-служба испанской команды. Игрок будет выступать за «Реал» до конца нынешнего сезоне.

Смит был выбран девятым номером на драфте НБА 2017 года. Последним его клубом в североамериканской лиге был «Бруклин Нетс». Также он выступал за такие команды НБА, как «Даллас Маверикс», «Нью-Йорк Никс», «Детройт Пистонс», «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Шарлотт Хорнетс». В настоящий момент Деннису 27 лет.

«Реал» сейчас занимает шестое место в турнирной таблице Евролиги, имея в активе 12 побед и девять поражений.

Звезда WWE Бэйли показала свои баскетбольные навыки:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android