Экс-игрок НБА Деннис Смит присоединился к «Реалу»

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Деннис Смит присоединился к мадридскому «Реалу». Об этом информирует пресс-служба испанской команды. Игрок будет выступать за «Реал» до конца нынешнего сезоне.

Смит был выбран девятым номером на драфте НБА 2017 года. Последним его клубом в североамериканской лиге был «Бруклин Нетс». Также он выступал за такие команды НБА, как «Даллас Маверикс», «Нью-Йорк Никс», «Детройт Пистонс», «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Шарлотт Хорнетс». В настоящий момент Деннису 27 лет.

«Реал» сейчас занимает шестое место в турнирной таблице Евролиги, имея в активе 12 побед и девять поражений.

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