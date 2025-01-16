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Леброн назвал единственный раз, когда серьёзно рассматривал возможность перейти в НФЛ

Леброн назвал единственный раз, когда серьёзно рассматривал возможность перейти в НФЛ
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Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс ответил на вопрос по поводу НФЛ. В детстве Леброн часто играл в американский футбол и любовь к этому виду спорта сохраняет по сей день.

«Задумывался ли я когда-нибудь о карьере в НФЛ? Да, конечно! Единственный раз, когда я действительно серьёзно об этом думал, был во время локаута НБА в 2011 году. Тогда было непонятно, когда мы снова начнём играть, и я подумал: «А что если попробовать?» Я был ещё достаточно молод для этого. Но это был единственный раз, когда я серьёзно рассматривал такую возможность. Иногда мне даже снилось, что я выхожу на футбольное поле. Но каждый раз, как только начиналась игра, я просыпался. Думаю, это был знак свыше: футбол — это не моё», — сказал Джеймс в подкасте New Heights.

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