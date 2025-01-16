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Леброн ответил на вопрос по поводу самого важного из четырёх его чемпионств в НБА

Леброн ответил на вопрос по поводу самого важного из четырёх его чемпионств в НБА
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40-летний лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился мнением о своих чемпионствах в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). За время карьеры к настоящему моменту в активе Джеймса четыре титула в североамериканской лиге. Дважды Леброн брал Кубок Ларри О'Брайена с «Майами Хит» и по разу — с «Кливленд Кавальерс» и с «Лейкерс».

«Из всех моих четырёх чемпионств какое самое важное? Конечно, первое чемпионство — это нечто невероятное. Ты помнишь все те разочарования до него, ночи, когда думаешь, что мог сделать лучше… И вот оно — первое победное чувство. Но знаешь, для меня ничего не сравнится с победой в «Кливленде». Более 50 лет без чемпионства. И ты сделал это. Причём против команды с рекордом 73-9 — «Уорриорз» со Стефом [Карри], Клэем [Томпсоном] и Дрэймондом [Грином]! Отыграться после 1-3 и завоевать серию для «Кливленда» — это было что-то невероятное. Вот почему ты видел мои эмоции тогда. Я просто не мог сдержаться. 2016 год… Это был момент всей жизни. Когда мы станем стариками с седыми бородами, я всё равно буду помнить тот год. Это был особенный год», — сказал Джеймс в подкасте New Heights.

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